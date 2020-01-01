الكشف عن حقيقة توقيع صالح جمعة ورمضان صبحي للزمالك

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:52 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
تخطط إدارة نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

حقيقة توقيع صالح جمعة ورمضان صبحي للزمالك

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة توقيع صالح جمعة ورمضان صبحي، ثنائي النادي الأهلي، لصالح نادي الزمالك.

وقال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي اليوم، إن صالح جمعة لا يستطيع التوقيع مع نادي الزمالك لأنه عقد يمتد لمدة موسمين إضافيين رفقة الأهلي. 

وأوضح شوبير أن الزمالك لا يستطيع التعاقد مع رمضان صبحي لأنه يلعب في النادي الأهلي على سبيل الإعارة من هيدرسفيلد الإنجليزي. 


وشدد أحمد شوبير على أن هناك مفاوضات بين النادي الأهلي وهيدرسفيلد الإنجليزي في الأيام القليلة الأخيرة لشراء رمضان صبحي بعد التقارب في وجهات النظر لأنه الفريق الإنجليزي كان يصر على بيع صاحب الرقم 7 مقابل 8 ملايين دولار.

وتابع شوبير أن مجلس إدارة النادي الأهلي عرضوا كان 2 ملايين دولار مقابل شراء رمضان صبحي.

الجدير بالذكر  أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك سوف يعلن مساء اليوم عن مفاجأة مدوية عبر قناة الزمالك.

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