الفنان محمد الريفي يجري مسحة "كورونا"للمرة الثانية والنتيجة؟





وأنه لا لم يصاب بفيروس كورونا.



ونشر الريفي صورة له بجانب زوجته عبر حسابه الشخصي بموقع تدوبنات القصير "تويتر" قائلا: "مبروك علينا التحاليل التانيين خرجو سلبيين الحمد لله يا رب".



يشار إلي أن محمد الريفي، خضع لمسحة كورونا أكثر من مرة لكي يتأكد من عدم إصابته هو زوجته بالقيروس.

طمأن المطرب المغربي محمد الريفي، جمهوره على حالته الصحية بعدما أكد أن مسحة "كورونا" التي أجراها للمرة الثانية لها كانت سلبية،