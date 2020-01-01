الفنان محمد الريفي يجري مسحة "كورونا"للمرة الثانية والنتيجة؟

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:23 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

طمأن المطرب المغربي محمد الريفي، جمهوره على حالته الصحية بعدما أكد أن مسحة "كورونا" التي أجراها للمرة الثانية لها كانت سلبية، وأنه لا لم يصاب بفيروس كورونا.

ونشر الريفي صورة له بجانب زوجته عبر حسابه الشخصي بموقع تدوبنات القصير "تويتر" قائلا: "مبروك علينا التحاليل التانيين خرجو سلبيين الحمد لله يا رب".

يشار إلي أن محمد الريفي، خضع لمسحة كورونا أكثر من مرة لكي يتأكد من عدم إصابته هو زوجته بالقيروس.

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - خطوة مفاجئة من الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 5 ساعات

صابرين: أرفض عمليات التجميل.. وهذه فائدة اعتزالي التمثيل (فيديو)

منذ 36 دقيقة

الكشف عن حقيقة توقيع صالح جمعة ورمضان صبحي للزمالك

منذ ساعة الا ربع

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بعد ساعة من إعلان تسجيل العلامة التجارية للزمالك.. توقف موقع وزارة التموين

منذ أقل من ساعتين

الري ترد على أنباء بدء أثيوبيا تخزين المياه في سد النهضة

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بعد ضم خليفة صلاح.. الأهلي يتجه لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ألافيس بالدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة رفضت إذاعتها "إعلام المصريين"

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكشف عن مفاجأة مرتضى منصور الكبرى بشأن نادي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

الري: استمرار تعنت إثيوبيا يصعب الوصول إلى اتفاق حقيقي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:19 م

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

11:28 م

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

09:35 م

عاجل.. الكشف عن مفاجأة مرتضى منصور الكبرى بشأن نادي القرن

01:24 ص

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

06:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى