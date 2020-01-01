صابرين: أرفض عمليات التجميل.. وهذه فائدة اعتزالي التمثيل (فيديو)

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:59 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

حلت النجمة صابرين ضيفة برنامج "أسالني" والذي تحدثت خلاله عن الكثير من الأمور المتعلقة بحياتها الشخصية والفنية.

وأوضحت سبب ابتعادها عن السينما قائلة بأنها وجدت نفسها بالدرما كما أنها تلقت الكثير من الأدوار للمشاركة في أعمال درامية كما أن بعد المخرجين منهم "نور الدمرداش ، محمد فاضل ، أنغام محمد علي" ، يطلبونها في معظم أعمالهم.

وتحدثت عن الفائدة من اعتزالها مجال الفن لفترة قائلة: "اكتسبت أثناء فترة اعتزالي اشتياقي للفن وعرفت قيمة المهنة التي أمتهنتها أكثر وزودت نضوجي وأنتجت فيها أولادي. فهي تعتبر مرحلة مهمة بالنسبالي.

كما تطرقت للحديث عن جمالها موضحة أنها ترفض عمليات التجميل تماماً، فهي تهتم ببشرتها ولا تضع أي ميكب إلا إذا كانت مشاركة بأي عمل.

يشار أن صابرين بدأت تصوير، مشاهدها في فيلم "النمس والإنس" وهو بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وعمر عبد الجليل،وبيومي فؤاد ومحمود حافظ.

يذكر أن آخر ظهور للفنانة صابرين في السينما ، من خلال فيلم "تراب الماس"،والذي تم عرضه عام 2018،وهو بطولة آسر ياسين ومنة شلبي وماجد الكدواني.

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