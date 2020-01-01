تفاصيل دور حنان مطاوع في مسلسل "إلا أنا"





بدأت الفنانة حنان مطاوع؛ تصوير مشاهدها في مسلسل " "إلا أنا" وحكاية "أمل حياتى" والذي تعطل كثير بسبب أزمة فيروس كورونا المنتشر في العالم والمقرر يتم عرضه خلال الفترة المقبلة.وتجسد حنان، دور فتاة فقيرة تعيش فى حارة شعبية وتعشق المشاكل وطويلة اللسان وتتشاجر مع الكثير فى حى الجمالية التى تعيش فيه وتتوالى الأحداث حتى يحدث تغيير كامل فى مشوارها.يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مسلسل "لمس أكتاف" الذي عرض في الموسم الرمضاني السابق وهو من بطولة الفنان ياسرجلال ، فتحي عبد الوهاب ، حنان مطاوع ، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار هانى سرحان ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى