تفاصيل دور حنان مطاوع في مسلسل "إلا أنا"

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:42 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

بدأت الفنانة حنان مطاوع؛ تصوير مشاهدها في مسلسل " "إلا أنا" وحكاية "أمل حياتى" والذي تعطل كثير بسبب أزمة فيروس كورونا المنتشر في العالم والمقرر يتم عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتجسد حنان، دور فتاة فقيرة تعيش فى حارة شعبية وتعشق المشاكل وطويلة اللسان وتتشاجر مع الكثير فى حى الجمالية التى تعيش فيه وتتوالى الأحداث حتى يحدث تغيير كامل فى مشوارها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مسلسل "لمس أكتاف" الذي عرض في الموسم الرمضاني السابق وهو من بطولة الفنان ياسرجلال ، فتحي عبد الوهاب ، حنان مطاوع ، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار هانى سرحان ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى

أخبار تهمك

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بعد ضم خليفة صلاح.. الأهلي يتجه لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ألافيس بالدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

الري ترد على أنباء بدء أثيوبيا تخزين المياه في سد النهضة

منذ ساعة و 19 دقيقة

شوبير يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بعد ساعة من إعلان تسجيل العلامة التجارية للزمالك.. توقف موقع وزارة التموين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكشف عن مفاجأة مرتضى منصور الكبرى بشأن نادي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة رفضت إذاعتها "إعلام المصريين"

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 7 ساعات

الري: استمرار تعنت إثيوبيا يصعب الوصول إلى اتفاق حقيقي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - خطوة مفاجئة من الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 5 ساعات

صابرين: أرفض عمليات التجميل.. وهذه فائدة اعتزالي التمثيل (فيديو)

منذ 35 دقيقة

الكشف عن حقيقة توقيع صالح جمعة ورمضان صبحي للزمالك

منذ 43 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:19 م

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

11:28 م

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

09:35 م

عاجل.. الكشف عن مفاجأة مرتضى منصور الكبرى بشأن نادي القرن

01:24 ص

شوبير يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

11:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى