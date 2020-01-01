ياسمين الخطيب تعلن اقتحامها عالم التمثيل بالتعاقد على بطولة فيلم سينمائي جديد

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:21 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب، تعاقدها عن أكثر من عمل سينمائي الفترة المقبلة، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت قائله: "استعد للتعاون مع إحدى شركات الإنتاج بعدة مشاريع ، أهمها بطولة فيلم سينمائي، أعده تحدياً كبيراً وتجربة مختلفة.. أرجو من الله أن تُكلل بالنجاح".

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين الخطيب السينمائية فيلم "طلعت حرب 2" وهذا يعد أولي أعمالها السينمائية والتي أعلنت عنه سابق من خلال صفحتها علي الفيسبوك.

والفيلم إخراج مجدي أبو علي وتدور فكرة الفيلم في الستينيات ويعرض أبرز القضايافي تلك الفترة من خلال 4قصص .

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