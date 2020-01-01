تعرف على تفاصيل مفاجأة مرتضي منصور الكبرى بشأن لقب نادي القرن.. ورسالته النارية إلى الأهلي (فيديو)

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:32 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تم الاستقرار على تسجيل علامة "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين والتجارة.


وقال مرتضى منصور خلال ظهوره في مقطع أذاعه على صفحته الرسمية : "المفاجأة هي تسجيل علامة "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين والتجارة، فبعد رفض إعلام المصريين إذاعة الفيديو على قناة الزمالك أطالب محمود الخطيب رئيس الأهلي بـ إزالة شعارات نادي القرن من الأهلي".

وأضاف "الأهلي لم يُحدد في اللافتات الخاصة به، "هو نادي القرن في ايه؟" والآن نحن سجلنا علامة "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم أنا رجل قانون، فالزمالك سجل علامته التجارية والأهلي لم يفعل ذلك"

وأتم "أتمنى لجمهور الزمالك الاحتفال بناديه، نادي القرن الحقيقي بالعلامة المسجلة".


 يذكر ان مرتضى منصور سبق وأعلن استعداده لإعلان ما وصفه بـ "المفاجأة الكبرى"، قبل أن يخرج في الساعات الأولى من يوم الجمعة، لإعلان المفاجأة.

وتقدم الأهلي في وقت سابق بشكوى لوزارة الرياضة يطالب خلالها بإزالة الزمالك للافتات "نادي القرن"، وذلك بعدما علقها الأخير على أسوار النادي، وخصص الأبيض يوم التاسع من شهر يوليو من أجل الاحتفال بـ"نادي القرن الحقيقي"، على حد ما ذكره النادي في بياناته الرسمية.

 يذكر أن مجلس إدارة الأهلي قد  تقدم بشكوى أخرى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يطالب خلالها بـ "إيقاف قناة الزمالك التي تملكها وتديرها إعلام المصريين عن المشاركة في الترويج للاحتفالية الكاذبة وما أسماها البعض احتفالية نادي القرن"، على حد ما جاء في شكوى الأهلي.

https://youtu.be/4d72dPACHSY

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