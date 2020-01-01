عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة مدوية.. ويوجه رسالة قوية إلى الخطيب بشأن نادي القرن

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:21 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
الفجر الرياضي
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك منذ قليل، عن المفاجأة الذي تحدث عنها خلال الأيام الماضية لجماهير القلعة البيضاء. 

وكان من المقرر أن تذاع تلك المفاجأة عبر قناة نادي الزمالك مساء الأمس الخميس، إلا أن مرتضى منصور أعلن عبر صفحته الشخصية بأن تم منع إذاعتها على الهواء مباشرة من قبل إعلام المصريين . 

وأكد رئيس الزمالك في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأنه قد قام بتسجيل حق ملكية فكرية لصالح الزمالك في لقب نادي القرن الحقيقي لكرة القدم في وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأصبح ملك لنادي الزمالك فقط ولا يحق لأحد استخدامها خلال الفترة المقبلة.

ووجه مرتضى منصور انذار شديد اللهجة للنادي الأهلي بإزالة لقب نادي القرن، وذلك بعدما أصبح ملكية فكرية لنادي الزمالك بعد تسجيله بشكل رسمي، قائلا :"أطالب محمود الخطيب رئيس الأهلي بـ إزالة شعارات نادي القرن من الأهلي".

وطالب رئيس القلعة البيضاء الجميع  بعدم الانسياق وراء ما أسماه بالفتنة بين جمهوري الأهلي والزمالك.

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