موعد والقناة الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا









تعود بطولة دوري أبطال أوروبا من جديد بعد توقف دام لمدة 4 أشهر بسبب فيروس كورونا والذي تسبب في تعليق النشاط الرياضي لفترة كبيرة .





وستقام قرعة دور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا غدًا الجمعة فى مدينة نيون السويسرية وستذاع عبر قناة بي أن سبورتس الإخبارية .





وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر إقامة مباريات ربع النهائي ونصف النهائي من مباراة واحدة وقد صعد كل من باريس سان جيرمان الفرنسي واتليتكو مدريد الإسباني واتالانتا الايطالي ولايبزيج الألماني لدور ربع نهائي .





بينما يتبقي 4 مباريات من دور ال16 وهم مانشستر سيتي ضد ريال مدريد وبرشلونة ضد نابولي ويوفنتوس ضد ليون وتشيلسي ضد بايرن ميونيخ على أن تقام المباريات يومي 7 و8 أغسطس القادم.



