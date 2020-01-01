مفتش تموين يتنكر بـ"جلباب" لإحباط ترويج سكر مدعم في السوق السوداء

أحبط رجال مباحث التموين بالجيزة، ترويج 60 طنًا من السكر المدعم في السوق السوداء بمركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





كانت معلومات قد وردت إلى خالد أبو حجر مفتش تموين البدرشين، بوجود جرار مُحمل بالسكر التمويني المدعم بقرية دهشور بجوار فرع الجملة بمزغونة، تمهيدًا لبيعه في السوق السوداء.





وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تنكر مفتش التموين في زي رجل مرتديا جلبابا بسيطا، واستقل توك توك وتوجه إلى المكان المشار إليه، ولدي وصوله تبين تحرك من مكانه متجها إلى قرية نزلة الشوبك،





ولاحقت القوات سائق الجرار، وتمكنت من ضبط سائق الجرار، وبحوزته 60 طن سكر تمويني مدعم محمل على الجرار، وبفحص خط سيره تبين أنه قام بتحميل السكر من شركة السكر والصناعات التكاملية بمدينة الحوامدية متجهًا إلى فرع الجملة بمزغونة، بمركز البدرشين.





وبينت التحريات أن ضبط أثناء تفريغه الحمولة، بمخزن خاص بنزلة الشوبك، وأن السائق كان محدد له خط السير من شركة السكر والصناعات التكاملية بمدينة الحوامدية إلى مخزن فرع الجملة بقرية مزغونة بمركز البدرشين، لكن السائق غير خط السير إلى قرية نزلة الشوبك بمركز البدرشين بعد أن قام ببيع 20 طن و400 كيلو في السوق السوداء.





وتحفظت القوات من باقي الكمية المضبوطة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





اقرأ أيضًا.. القبض على هارب من حكم الإعدام

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة من القبض على هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل عمد حال اختبائه بإحدى الشقق بمحافظة الإسكندرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، عن قيام صاحب مخبز، مقيم بدائرة القسم، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية قتل وسلاح ناري، والمقضى فيها بالإعدام، بالاختباء بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية.





وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إعداد مأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، لاستهداف المتهم وأسفرت مأمورية برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة عن ضبطه بمكان اختبائه، وعثر بحوزته على 2 فرد محلي الصنع، 13 طلقة مختلفة الأعيرة، واقتياده إلى ديوان القسم.



