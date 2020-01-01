تعرف على المفاجأة التي رفض إعلام المصريين إذاعتها لنادي الزمالك بشأن نادي القرن

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن المفاجأة التي كان من المقرر الاعلان عنها لن تخرج إلى النور في الوقت الحالي .





وقال منصور في تصريحات علي قناته علي موقع يوتيوب: شركة إعلام المصريون رفضت إذاعة هذا الملف المتعلق بأحقية الزمالك في لقب نادي القرن.

المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بإزالة كل اللافتات التي تحمل اسم "نادي القرن"، لافتا إلى أن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي.

وكشف رئيس نادي الزمالك عن مستندا يحمل اسم "نادي القرن"، معقبا: "أنا اللي مسجل علامتي، أنا اللي مسجل علامتي"، مشيرا إلى أن المفاجأة هي أن نادي الزمالك هو من سجل علامة "نادي القرن" في وزارة التموين.









يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يومي ٢٦ / ٢٧ من شهر يوليو الجاري، وطالب المستشار مرتضى منصور جميع الأعضاء بالتواجد داخل النادي يومي انعقاد الجمعية العمومية من أجل مناقشة العديد من المقترحات الخاصة بالنادي.



