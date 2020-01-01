شاهد.. مرتضى منصور يفاجئ محمود الخطيب بمستند "نادي القرن" الحقيقي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:08 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
الفجر
طالب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بإزالة كل اللافتات التي تحمل اسم "نادي القرن"، لافتا إلى أن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي.

وعرض رئيس نادي الزمالك مستندا يحمل اسم "نادي القرن"، معقبا: "أنا اللي مسجل علامتي، أنا اللي مسجل علامتي"، مشيرا إلى أن المفاجأة هي أن نادي الزمالك هو من سجل علامة "نادي القرن" في وزارة التموين وأصبحت مستندا رسميا.

ودشن مجلس إدارة الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور، وأعضاء النادي، إحتفالات كبرى بلقب بطل القرن الحقيقي، داخل القلعة البيضاء، مساء الخميس.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك، عن تنظيم احتفالية بطل القرن الحقيقي، في 9 يوليو الجاري، تلبية لطلب الجماهير خلال الأيام الماضية.

يذكر أن أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، قد تبنى فكرة الاحتفال بلقب القرن الأفريقي في 9 يوليو، مستندًا على الرقم 9 في عدد بطولات ناديه، فيما حصل منافسه الأهلي على 7 ألقاب قارية فقط.

وحصد النادي الأهلي على الجائزة مطلع القرن الحالي بعد حصده لأكبر عدد من النقاط في الألفية الماضية.

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