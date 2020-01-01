شاهد.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة رفضت إذاعتها "إعلام المصريين"

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن "مفاجأة"، موضحا أن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي.









وأوضح "منصور، أن الزمالك واخد تسع بطولات والأهلي واخد سبعة بس، وأنا فوجئت إن المشكلة عند النادي الأهلي مش السبعة والتسعة ولكن اليافطة"، لافتا إلى أنه يوجد مشكلة قانونية في تسمية نادي معين بأنه "نادي القرن".





وأشار رئيس نادي الزمالك، إلى أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، سمح لأحد الإعلاميين بإهانة "منصور" على قناة الأهلي، معقبا: "هحبسه".





وشدد على أن النادي الأهلي طالب "إعلام المصريين" عدم بث احتفالية النادي على قناة الزمالك، بصفة "إعلام المصريين" يمتلك القناة، مؤكدا أن إعلام المصريين لا يمتلك قناة الزمالك ولكنه يديرها فقط.

وقال "منصور"، إنه يطالب محمود الخطيب بإزالة جميع اللافتات التي يوجد بها اسم "نادي القرن"، مشيرا إلى أن المفاجأة هي أن نادي الزمالك هو من سجل علامة "نادي القرن".

وعرض رئيس نادي الزمالك مستندا يحمل اسم "نادي القرن"، معقبا: "أنا اللي مسجل علامتي، أنا اللي مسجل علامتي في وزارة التموين".





هذا، و دشن مجلس إدارة الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور ، وأعضاء النادي، احتفالات كبرى بلقب بطل القرن الحقيقي، داخل القلعة البيضاء، مساء الخميس.





وأعلن مجلس إدارة الزمالك، عن تنظيم احتفالية بطل القرن الحقيقي، في 9 يوليو الجاري، تلبية لطلب الجماهير خلال الأيام الماضية.





يذكر أن أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، قد تبنى فكرة الاحتفال بلقب القرن الأفريقي في 9 يوليو، مستندًا على الرقم 9 في عدد بطولات ناديه، فيما حصل منافسه الأهلي على 7 ألقاب قارية فقط.



