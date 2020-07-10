مصطفى ثابت: فيروس كورونا في طريقه للانحسار

تعافي 512 مصابا من فيروس كورونا





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22753 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.



وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التفيذي لموقع الفجر الإلكتروني: إنه لأول مرة منذ أيام الرئيس الراحل السادات، أن يكون هناك خطة لإصلاح الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن أي شيء من دون خطة لن يؤدي إلى ما يتمناه المواطن.وشدد "ثابت"، على أنه لولا خطوات الإصلاح الاقتصادي لكانت جائحة كورونا كارثة على مصر، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 100 مليار جنيه لجائحة كورونا، وأنفق أكثر من 80% منها.وأضاف الدكتور مصطفى ثابت، أنه لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادي والخطوات السريعة الجادة التي حدثت في الأيام السابقة، ما كنا استطعنا السيطرة على جائحة كورونا.وتابع في حواره مع برنامج "هنا ماسبيرو"، المذاع على القناة الثانية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسئولين الحاليين يضحون بشعبيتهم من أجل الإصلاح، و"الرئيس السيسي يفعل الصح دائمًا بغض النظر عن الرضا و عدم الرضا"، لافتًا إلى أن الإصلاح المصري في مرحلة التعافي.وقال رئيس التحرير التفيذي لموقع الفجر الإلكتروني: إن جائحة كورونا وضع عالمي أثر على العام كله، ولكن مصر لديها دولة استطاعت التعامل مع الجائحة، موضحًا أن هناك انخفاض في معدلات وفيات فيروس كورونا، معلقًا: "أهم حاجة بالنسبة لي معدلات الوفيات، والجائحة في طريقها للانحسار".