أغنية "بياعة" لتامر عاشور من كلمات تركي آل الشيخ تتخطى حاجز المليوني مشاهدة منذ طرحها

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:54 ص
تامر عاشور
تامر عاشور
روان هيثم
تخطت أغنية ''بياعة" للفنان تامر عاشور، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، حاجز المليوني مشاهدة في أقل من أسبوع، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب''.

وتصدرت الأغنية أيضًا قائمة التريندات عبر موقع أنغامي في مصر، بالإضافة إلى تصدرها المركز الثاني في ابلكيشن انغامي على مستوى العالم.

يذكر أن أغنية "بياعة" من كلمات آل تركي  شيخ وتوزيع خالد عز، والأغنية غناء وألحان تامر عاشور.

وقد انتهى تامر عاشور من تسجيل عدد من أغنيات ألبومه الجديد، المقرر طرحه قريبًا، وتعاون خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين، منهم: أحمد إبراهيم، أحمد مالكي، هشام صادق، محمدي، تامر علي، محمد النادي، سامح جلال، سامر أبو طالب.

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