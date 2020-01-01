أحمد كرارة يروج لمسلسل "حكايات بنات 5"

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:14 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

شارك الفنان أحمد كرارة جمهوره بصورة جديدة عبر صفحته الرسمية بإنستجرام، ظهر خلالها وهو يقرأ سيناريو حكايات بنات الجزء الخامس المقرر عرضه الفترة المقبلة.

وعلق قائلًا: "أول يوم تصوير (حكايات بنات الجزء الخامس)".

"حكايات بنات5"، بطولة ميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبد الحليم وليلى حسين وحازم إيهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرون وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.

يذكر أن آخر أعمال أحمد كرارة مشاركته في موسم دراما رمضان 2020 بتجسيد دور المحامي سامي في مسلسل "القمر آخر الدنيا"، وشخصية نعيم في مسلسل "حب عمري".

وتدور أحداثة في أطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم الفنانة أماني كمال وسهر الصايغ وهيثم شاكر.

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