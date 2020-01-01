العناني: مغادرة أول دفعة من السياح دون إصابة واحدة بكورونا (فيديو)

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن أول دفعة من السياح غادرت بعد قضائهم إجازاتهم دون إصابة واحدة بفيروس كورونا، متابعًا: "كل الذين وصلوا تم الحفاظ عليهم جيدًا، ولم يتم إصابة أي منهم".





وأضاف "العناني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن جميع دول العالم تترقب السياحة المصرية لتقييم التجربة.





ووجه الشكر لحميع العاملين بقطاع السياحة لالتزامهم بالإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أن الجميع حريص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، معقبًا: "الغلطة بفورة"، منوهًا بأن أي فندق يتقاعس في تطبيق الإجراءات الاحترازية سيتعرض للإغلاق.





عودة السياحة في القريب العاجل

في سياق منفصل، قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار إن الدولة المصرية تعمل حاليًا على عودة السياحة في القريب العاجل إلى أرقامها قبل جائحة كورونا، وأن مصر أظهرت مرونة في التصدي والتعامل لعدة أزمات سابقة شهدتها البلاد خلال العقدين الماضيين.





جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي شارك فيها العناني والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي نظمتها مجموعة بوسطن الاستشارية لاستشارات الأعمال، بهدف مناقشة مستقبل التخطيط لمجال السياحة في مصر، وجهود الدولة المصرية لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع.





وأوضح العنانى أن السياحة الأوروبية شكلت ما يقرب من 60% من السياحة في مصر خلال عام 2019، ونسعى لخلق وجهات سياحية جديدة داخل البلاد من خلال التوسع في إنشاء المتاحف الأثرية وتأسيس مدن جديدة مثل مدينة العلمين الجديدة والتي من المتوقع أن تكون أحد أهم الواجهات السياحية في مصر خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن مصر استقبلت في عام 2019 ما يقرب من 2 مليون سائح من ألمانيا و1.5 مليون سائح من أوكرانيا.





افتتاح عدة مشاريع

كما أعلن وزير السياحة والآثار، أن الوزارة ستقوم بافتتاح عدد من المشاريع الأثرية الهامة خلال الفترة المقبلة، والتي تعمل عليها منذ سنوات وبعضها كان متوقفًا وهو الأمر الذي يعطي انطباعًا عن مدى اهتمام الدولة بقطاع السياحة والآثار، وتلك المشروعات تمثل إضافة جديدة للمقصد السياحي المصري.





فيما أكد ممثلو مجموعة بوسطن الاستشارية أن المجموعة ستتقدم بمقترح للدولة المصرية يهدف إلى تحقيق قفزة غير مسبوقة في مجال السياحة المصرية، مؤكدين أهمية العمل على إعادة التسويق لمصر كأحد الوجهات السياحية الرائعة لمختلف السياح حول العالم والتي تعد خطوة هامة لتعزيز ودعم السياحة داخل البلاد.





وشهد الجلسة النقاشية التى جاءت تحت عنوان "مقدمة ومنظور حول قفزة السياحة في مصر" وعقُدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء المصرى الأسبق، وفرانشيسكو بالمييري MD، شريك أول ومشرف على السوق المصري، وجوزيبي فالكو، العضو المنتدب والشريك التنفيذي لشركة BCG، وباتريك دوبوكس، الشريك الأول والرئيس التنفيذي لشركة BCG Africa بالدار البيضاء، وفنسنت تشين، شريك أول لشركة BCG، مشرف على منطقة سنغافورة، وباسم فايق، شريك ومشرف لشركة BCG فى القاهرة، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



