أحمد الفيشاوي يتمسك بابنته لينا بعد انتصاره على طليقته هند الحناوي في قضية النفقة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:22 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أعلنت محامية الفنان أحمد الفيشاوى، أنه متمسك بابنته لينا، ويتمنى أن تعود للإقامة معه ومع جدتها سمية الألفي.

وأشارت خلال تصريحات صحفية أن الفيشاوي يرى أن "لينا"، من الأفضل لها العيش معه لأن الوضع آمن ومستقر، على العكس مع والدتها وزوجها في إنجلترا.

وقالت: "الفيشاوي متمسك بها أوي ومدام سمية اتحركت بالفعل لما عرفت أن لينا بتعيش مع والدتها وزوجها في نفس الشقة ولكن المحكمة حكمت لجدة والدتها بالضم".

وتابعت "منقدرش نلوم لينا على تصرفاتها الجريئة لأن البنت كانت طفلة وده يرجع إلى إهمال في التربية والعيش في الخارج".

وكان أحمد الفيشاوي أعلن انتصاره على طليقته هند الحناوي فى قضية تعتبر من أهم القضايا المرفوعة ضده من قبلها، إذ يجمعهما سجال قضائى منذ سنوات طويلة.

ووجه الفيشاوى الشكر على حسابه الرسمى على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث قال"النهاردة كسبت أهم قضية أمام ‏هند الحناوى بفضل ربنا ومجهود أستاذة سناء لحظى وأستاذ يوسف الفايز".

يشار إلى أن محكمة استئناف القاهرة قد ألغت الحكم الصادر بإلزام الفنان أحمد الفيشاوي بدفع مبلغ 23 ألف جنية ‏إسترليني أجر مسكن لابنته لينا، وهى الشقة التى تقيم فيها مع والدتها هند الحناوى وزوجها الحالى فى ‏إنجلترا‎.‎


وكانت محكمة الأسرة بالجيزة أصدرت حكمًا بإلزام أحمد الفيشاوى بدفع مبلغ 23 ألف جنيه إسترليني أجر ‏مسكن لابنته لينا، وهو الحكم الذى استأنف عليه الفيشاوى، وصدر قرار إلغائه من محكمة الاستئناف‎.‎

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