طرح الإعلان الرسمي لفيلم "ورقة جمعية"





نشر الفنان محمود فارس الإعلان الرسمي لفيلم "ورقه جمعية" الذي يشارك بالتمثيل به، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وتم عرض الفيلم بداية من اليوم بجميع دور العرض فى السعودية ودبي ودول الخليج ، ومن المقرر عرضه بمصر العيد الأضحى المقبل."ورقة جمعية" تدور أحداثه فى الحارة وشارك الفيلم فى مهرجان الإسكندرية السينمائيوالفيلم من بطولة لوسي وميدو عادل وسهر الصايغ وسامي فهمي ومحمود فارس وإبراهيم السمان وأحمد صيام وسامي مغاوري، ومن تأليف محمد جمال طه، وإخراج أحمد البابلي.وفي سياق آخر، خاض محمود فارس السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الفتوة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسين المنباوي، ﺗﺄﻟﻴﻒ هاني سرحان، بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي.