طرح الإعلان الرسمي لفيلم "ورقة جمعية"

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:13 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

نشر الفنان محمود فارس الإعلان الرسمي لفيلم "ورقه جمعية" الذي يشارك بالتمثيل به، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتم عرض الفيلم بداية من اليوم بجميع دور العرض فى السعودية ودبي ودول الخليج ، ومن المقرر عرضه بمصر العيد الأضحى المقبل.

"ورقة جمعية" تدور أحداثه فى الحارة وشارك الفيلم فى مهرجان الإسكندرية السينمائي

والفيلم من بطولة لوسي وميدو عادل وسهر الصايغ وسامي فهمي ومحمود فارس وإبراهيم السمان وأحمد صيام وسامي مغاوري، ومن تأليف محمد جمال طه، وإخراج أحمد البابلي.

وفي سياق آخر، خاض محمود فارس السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الفتوة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسين المنباوي، ﺗﺄﻟﻴﻒ هاني سرحان، بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي.


أخبار تهمك

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - خطوة مفاجئة من الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

منذ حوالي 16 ساعة

بعد ضم خليفة صلاح.. الأهلي يتجه لحسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

الري: استمرار تعنت إثيوبيا يصعب الوصول إلى اتفاق حقيقي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

خطاب رسمي.. "كاف" يوجه رسالة إلى الأهلي والزمالك بسبب دوري الأبطال

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

منذ ساعتين و 9 دقيقة

شوبير يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

بعد ضم طاهر.. الأهلي يُجهز مفاجأة سارة لجماهيره

منذ حوالي 3 ساعات

القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكشف عن مفاجأة مرتضى منصور الكبرى بشأن نادي القرن

منذ 13 دقيقة

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يشعل سماء القاهرة احتفالا بلقب نادي القرن

منذ ساعة و 24 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:28 م

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

09:19 م

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

09:35 م

شوبير يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

11:51 م

الري: استمرار تعنت إثيوبيا يصعب الوصول إلى اتفاق حقيقي

11:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى