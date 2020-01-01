ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباريات اليوم الخميس

انتهت أحدث مباريات الجولة الواحد و الثلاثون من عمر مسابقة للدوري الإيطالي لكرة القدم، بتعادل الإيجابي لفريق إنتر ميلان أمام نظيره هيلاس فيرونا .













استطاع البرتغالي كريستيانو رونالدو، تقليص الفارق في ترتيب جدول هدافي الدوري الإيطالي مع المتصدر تشيرو حيث اصبح رصيده 26 هدفًا، بفارق 3 أهداف عن المتصدر.









ويأتي في المركز الثاني روميلو لوكاكو، لاعب فريق انتر ميلان، برصيد 20 هدفًا، حيث انتهت مباراة يوفنتوس و ميلان الاخيره بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.













فأصبح ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد مباريات اليوم الخميس كالتالى:-













1- شيرو ايموبيلي.. 29 هدفًا.





2- كريستيانو رونالدو.. 26 هدفًا.





3- روميلو لوكاكو.. 20 هدفًا.





4- جواو بيديو غلفاو.. 17 هدفًا.





5- لويس مورييل.. 17 هدفًا.





6- فرانشيسكو كابوتو.. 15 هدفًا.





7- جوسيب إيليشيش.. 15 هدفًا.





8- إدين دجيكو.. 14 هدفًا.





9- دوفان زاباتا.. 14 هدفًا.



