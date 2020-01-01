وحيد حامد: "القبلات في الأفلام مش حقيقية إلا في حالة واحدة" (فيديو)





قال الكاتب الكبير وحيد حامد، إن القبلات في الأفلام ليست حقيقة إلا بالاتفاق بين الطرفين والرضا بينهما.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن ما يسمى ببدعة "السينما النظيفة"، أتت من الخليج ولا تمت للصناعة السينمائية بصلة.





وعن تصريح الفنان يوسف الشريف بأنه لا يقبل المشاهد الساخنة والتلامس مع الفنانات أكد قائلًا: أنا ألوم الدكتور أشرف زكى نقيب المهم التمثيلية لأن هذا الممثل أساء لزملائه.





وعبر عن استيائه إزاء ما جاء على لسان الشريف، قائلًا له: "أنت ممثل يعنى أداة في العمل فلا تفرض رأيك".