مفاجأة بشأن إجراء إثيوبيا الأخير حول فتحات سد النهضة الأربعة

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق: إن المفاوضات سد النهضة التي حدثت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا، أضاعت المزيد من الوقت، لافتَا إلى أن سواء إدارة المفاوضات الأخيرة فاق كل التوقعات.





وتابع "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن التوقعات تشير إلى إرسال الاتحاد الأفريقي تقريرًا لمجلس الأمن الدولي حول تعنت الدول الثلاث في المفاوضات، معقبًا: "الاتحاد الأفريقي مش هيقول إثيوبيا بتتعنت، هيقول الدول الثلاثة".





ولفت إلى أن إثيوبيا قامت بإغلاق 3 فتحات من أصل 4 في سد النهضة، وهذا أدى لتجمع الكثير من المياه أمام سد النهضة، معقبًا: "إثيوبيا بتقول أنا ما قفلتش السد، ومحدش عارف يمسك عليها حاجة".





وأشار إلى أن مصر لن تعود، كالسابق إذا قامت إثيوبيا بملء السد من دون اتفاق مع مصر، ولهذا مصر لن تقبل بهذا الوضع، ولديها الكثير من الأوراق التي تستطيع أن تؤثر بها على هذه الدولة المارقة.





وأعلنت الخرطوم، الجمعة الماضي، استئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، بوساطة تقودها دولة جنوب أفريقيا التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.





وتلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رسالة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أثنى فيها على الدور الإيجابي والبناء الذي لعبه حمدوك في الاجتماع الأخير لرؤساء دول وحكومات مجلس الاتحاد الأفريقي ومصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".





وقال رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي سيريل رامافوزا: إن "مساهمة حمدوك في الاجتماع عبر عن التزام السودان بالتوصل لحل سلمي متوافق عليه بين الأطراف"، معربًا عن تقديره لامتناع السودان عن اتخاذ أية إجراءات أو الإدلاء بتصريحات من شأنها تعكير الأجواء والتأثير سلبا على المفاوضات.





وجاء في الرسالة أن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الاتحاد الأفريقي التزم بالتوصل لحل متوافق عليه في الإطار الأفريقي، واستنادا على إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه بين مصر والسودان وإثيوبيا.





وأعرب "رامافوزا" عن أمله في أن تتوصل المفاوضات التي يتوسط فيها الاتحاد الإفريقي لحل مقبول يحفظ مصالح الأطراف الثلاثة.







