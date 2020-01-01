انفجار هائل في مستودع أنابيب بالإسماعيلية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:57 ص
أرشيفية
أرشيفية
هشام إسماعيل
نشب حريق هائل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في مستودع أنابيب منطقة التعاون، دائرة مركز ضواحي الإسماعيلية، جراء انفجار أسطوانة غاز بالمستودع، ولم يتم التعرف بعد علي حجم الخسائر التي أسفر عنها الانفجار، وهرعت سيارات الحماية المدنية للسيطرة علي النيران وإخماد الحريق قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

وتلقي اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد محمود هندي، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن انفجار في مستودع لأسطوانات البوتاجاز، في منطقة التعاون التابعة لدائرة مركز ضواحي الإسماعيلية، ما أسفر عن اشتعال حريق هائل بالمستودع، ولم يتم التعرف بعد على حجم الخسائر التي أسفر عنها الانفجار.

وعلي الفور، هرعت سيارات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ برئاسة العميد خالد كمال، والمقدم محمد محيي رئيس قسم الإطفاء بمديرية أمن الإسماعيلية، والعقيد محمد حمدان وكيل إدارة الحماية المدنية، والعقيد عمرو شعلان رئيس قسم العمليات بالحماية المدنية، للسيطرة على النيران، وإخماد الحريق قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

وقالت مصادر أمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إن إدارة الحماية المدنية بالمحافظة دفعت بـ8 سيارات إطفاء إلى مكان بلاغ الحريق، وجار السيطرة على النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وانتداب فريق الأدلة الجنائية لمعرفة وتحديد أسباب الحريق في مستودع أسطوانات البوتاجاز، والتعرف علي حجم الخسائر التي أسفر عنها الحريق.

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