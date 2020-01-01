أبرزهن دينا مراجيح.. قرارت عاجلة من نقابة الممثلين ضد فتيات "التيك توك"

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:35 ص
بوابة الفجر

صرح نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، بأنه سيخاطب جميع شركات الإنتاج بعدم التعامل مع فتيات تطبيق "التيك توك" الشهير مثل دينا مراجيح وغيرها.

وأوضح نقيب الممثلين، في تصريحات صحفية، أن هذه القرارات ‏تأتي للحفاظ على الفن حتى لايفقد هويته.

وأكد نقيب الممثلين، أن نقابة المهن التمثيلية ستتخذ خلال اليومين المقبلين إجراءات مشددة لمواجهة هؤلاء.‏

وأكد في ذات السياق أن الفنانين ‏المنتمين لنقابة المهن التمثيلية، يرفضون الأعمال التى تشارك فيها مثل دينا مراجيح وغيرها.

أخبار تهمك

بعد ضم طاهر.. الأهلي يُجهز مفاجأة سارة لجماهيره

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - خطوة مفاجئة من الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

الري: استمرار تعنت إثيوبيا يصعب الوصول إلى اتفاق حقيقي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يشعل سماء القاهرة احتفالا بلقب نادي القرن

منذ ساعة و 23 دقيقة

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس

منذ حوالي 4 ساعات

القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

منذ ساعتين و 8 دقيقة

خطاب رسمي.. "كاف" يوجه رسالة إلى الأهلي والزمالك بسبب دوري الأبطال

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

منذ حوالي 16 ساعة

بعد ضم خليفة صلاح.. الأهلي يتجه لحسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكشف عن مفاجأة مرتضى منصور الكبرى بشأن نادي القرن

منذ 12 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:28 م

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

09:19 م

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

09:35 م

شوبير يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

11:51 م

الري: استمرار تعنت إثيوبيا يصعب الوصول إلى اتفاق حقيقي

11:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى