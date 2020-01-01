أبرزهن دينا مراجيح.. قرارت عاجلة من نقابة الممثلين ضد فتيات "التيك توك"





صرح نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، بأنه سيخاطب جميع شركات الإنتاج بعدم التعامل مع فتيات تطبيق "التيك توك" الشهير مثل دينا مراجيح وغيرها.





وأوضح نقيب الممثلين، في تصريحات صحفية، أن هذه القرارات ‏تأتي للحفاظ على الفن حتى لايفقد هويته.





وأكد نقيب الممثلين، أن نقابة المهن التمثيلية ستتخذ خلال اليومين المقبلين إجراءات مشددة لمواجهة هؤلاء.‏



