توني أوليفيرا: الأهلي هو نادي القرن

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:35 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


كشف البرتغالي توني أوليفيرا، المدير الفني لفريق النادي الأهلي عن موقفه بشأن قضية لقب نادي القرن المثارة بين الأهلي والزمالك مؤخرًا.


وقال أوليفيرا في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "من وجهة نظري الأهلي نادي القرن وهذا ما يثبته ويؤكده التاريخ، فأنا دربت الأهلي ومن الطبيعي أتحدث عنه بشكل جيد".


وأوضح: "فمثلا لو تحدثت مع فيريرا سيقول أن الزمالك هو نادي القرن لأنه درب الزمالك".

ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.
2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.
3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.
4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.
5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.
6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.
8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.
14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.
16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.
18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي القرن الاهلي اوليفير الزمالك نادي القرن الاهلي

أخبار تهمك

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

بعد ضم خليفة صلاح.. الأهلي يتجه لحسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

بعد ضم طاهر.. الأهلي يُجهز مفاجأة سارة لجماهيره

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 4 ساعات

خطاب رسمي.. "كاف" يوجه رسالة إلى الأهلي والزمالك بسبب دوري الأبطال

منذ ساعتين و 33 دقيقة

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الري: استمرار تعنت إثيوبيا يصعب الوصول إلى اتفاق حقيقي

منذ ساعتين

شوبير يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - خطوة مفاجئة من الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يشعل سماء القاهرة احتفالا بلقب نادي القرن

منذ ساعة و 20 دقيقة

القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

منذ حوالي 8 ساعات

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

طاقم تحكيم صربي لمباراة بيراميدز وسموحة

الأهلي يصدر قرارا جديدا حول أزمة مباراة بيراميدز

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الاتحاد السكندري

المسابقات: هناك احتمال لتأجيل مباريات الدوري في 3 حالات فقط

حكام مباريات الأهلي والزمالك ضد سموحة والاتحاد

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم 8 / 1 / 2020

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:28 م

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

09:19 م

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

09:35 م

شوبير يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

11:51 م

الري: استمرار تعنت إثيوبيا يصعب الوصول إلى اتفاق حقيقي

11:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى