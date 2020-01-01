الريف المصري: الزراعة كانت سند الدولة الحقيقي في أزمة كورونا (فيديو)

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:13 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
كـسـاب أحـمـد
قال المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس شركة تنمية الريف المصري، إن الاستثمار الزراعي في ظل أزمة كورونا أصبح ضروري وواعد، لافتًا إلى أن الصناعة والنقل تأثرت بهذه الأزمة، والشيء الوحيد الذي لم يتأثر بهذه الأزمة هو النشاط الزراعي. 

وتابع "حنورة"، خلال حواره ببرنامج "من سيزرع المليون"، مساء الخميس، أن الزراعة تعتمد في الأساس على استقرار الملكية، ولذلك شركة الريف المصري اهتمت بهذا الأمر، من خلال توفير عقود ملكية للمستثمرين، ومن ثم الانطلاق نحو المزيد من الاستثمار.

وأشار إلى أن شركة الريف المصري قامت بالعديد من التسهيلات لكي تطمئن المستثمرين الزراعيين، وهذا أدى لزيادة رقعة الزراعة في مصر، فضلًا عن التوسع في المشاريع الثورة الحيوانية خلال فترة لا تزيد عن 6 سنوات، لافتَا إلى أن النشاط الزراعي كان السند الحقيقي في أزمة كورونا، وسيكون السند للدولة في المستقبل.

هذا وقال المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري خلال تصريحات أعلامية سابقة، إن عدد المستفيدين المباشرين من صغار المزارعين من مشروع الـ1.5 مليون فدان، وصل إلى 13 ألف مستفيد.

وأشار "حنورة"، إلى أن أقل وحدة تعامل بالمشروع تبلغ 230 فدان ويتوسطها بئر، حيث يطلب من صغار المزارعين تكوين شركات لا تقل عن 10 أفراد، ولا تزيد على 23 شخصا.

وأضاف أنه تم تأسيس نحو 700 شركة من صغار المزارعين، وتم تخصيص أكثر من نصف مساحة أراضي منطقة المغرة لصغار المزارعين.

وأكد أن الحديث على هروب المستثمرين من الاستثمار في المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف فدان، مجرد شائعة، لافتَا إلى أن الشركة بدأت تسليم الأراضي للمستثمرين مع الانتهاء من الطرق الخدمية، وهناك إقبال كبير، خاصة من صغار المستثمرين. 

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري، إلى أن شركة الريف المصري مملوكة للدولة بالكامل، والحصول على أرض من الشركة سهل للغاية، لافتَا إلى أن المواطن الذي يريد شراء قطعة أرض من الشركة يدفع مقدم ويحصل على العقد على الفور.

وأشار أن شروط الحصول على أرض من قبل صغار المستثمرين يكون من خلال تكوين شركة، ومتوفر مهم شهادة بنكية، وسجل تجاري وبطاقة الضريبة، لافتَا إلى أن الهدف من الحصول على شهادة مالية هو التأكد من وجود ملائة مالية تؤكد القدرة على استصلاح الأراضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عاطر حنورة بوابة الفجر الفجر الزراعة

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

منذ حوالي 22 ساعة

بعد ضم خليفة صلاح.. الأهلي يتجه لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 10 ساعة

شوبير يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - خطوة مفاجئة من الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ يوم

شاهد.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة رفضت إذاعتها "إعلام المصريين"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف عن مفاجأة مرتضى منصور الكبرى بشأن نادي القرن

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يعود لمنافسة الأهلي على صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الري: استمرار تعنت إثيوبيا يصعب الوصول إلى اتفاق حقيقي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة في تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ألافيس بالدوري الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عاطر حنورة: حق الانتفاع آلية جديدة لزيادة المستفيدين من أراضي المليون ونصف فدان

"حنورة": زيادة فترة التقسيط لصغار المزارعين في مشروع المليون ونصف فدان

"الريف المصري": شائعة هروب المستثمرين تهدف لإطفاء فرحة الشعب

رئيس "الريف المصري": 13 ألف مستفيد بمشروع الـ1.5 مليون فدان

شركة الريف المصري: "ممنوع تسقيع الأراضي نهائيا"(فيديو)

"الريف المصري": بدء تركيب شبكات الاتصالات لمشروع الـ1.5 مليون فدان (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:19 م

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

11:28 م

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

09:35 م

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

06:25 م

شوبير يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

11:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى