بهذه الطريقة.. هاجر أحمد تروج لـ"حكايات بنات5"

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:49 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة هاجر أحمد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت هاجر أحمد عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها وهى تقرأ سيناريو "حكايات بنات الجزء الخامس"، الذى من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.


ويذكر أن آخر عمل شاركت فيه هاجر أحمد مسلسل "حكايات بنات4"، من بطولتها هى وميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبد الحليم وليلى حسين وحازم إيهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرون وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.

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