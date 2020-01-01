توني أوليفيرا: جوزيه نجح بسبب اللاعبين وهذه مشكلة عبد الحفيظ









تحدث توني أوليفيرا، المدير الفني لفريق النادي الأهلي سابقا، عن أفضل لاعبي الأهلي في الوقت الذي تولى مهمة تدريب الفريق.





وقال أوليفيرا في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أفضل اللاعبين عصام الحضري ووائل جمعة وحسام غالي لكنه لم يلحقه سوى في النهاية".





وأوضح: "أما سيد عبدالحفيظ كان مشكلته في طريقته وعقليته في الملعب".





وتابع: "أما الكابتن ثابت البطل كان إداري عظيم للغاية وكان مريحا كثيرا في العمل".





قال توني أوليفيرا، المدير الفني لفريق النادي الأهلي سابقا، إن البرتغالي مانويل جوزيه، مدرب الأهلي سابقا، نجح مع الفريق طوال فترته بسبب خامة لاعبي الأهلي وقتها.







