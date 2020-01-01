وزير سابق يكشف مفاجأة مدوية: الشاطر خطط لتصفية مرسي (فيديو)

قال الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق إن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية قاتل.





وأضاف "النمنم"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن مقولة ليسوا اخوان وليسوا مسلمين التي قالها البنا بعد مقتل النقراشي كانت نوع من أنواع التقية ولم تكن تبرأ من القتلة.





وتابع أن الوثائق تؤكد أن البنا قاتل ومن خلال قراءة الوثائق فإن الحكومة المصرية وقتها مارست ضغوطا على البنا لتسليم القتلة وللحفاظ على الجماعة سلم أعضاء من الجماعة وتم تصفيته من داخل الجماعة.





وأشار إلى أن الإخوان كانوا يخططون لتصفية محمد مرسي حتى يتسلم خيرت الشاطر الحكم بدلا منه فالخيانة في دم الإخوان والشاطر كان يسعى لقتل مرسي.





وقال الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق إن الإخوان اعتدوا جنسيا على الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وهو ميت، لافتًا إلى أن الجميع يخجل من ذكر الواقعة ويكتفون بأن القذافي تم سحله من جانب الإخوان وهو ميت.





وأشار إلى أن الاعتداء على الجثة تم من جانب الإخوان فهم ينتهجون أفعال لا تنتمي للإسلام.





مفتي الجمهورية: الإخوان احتكرت الحقيقة

وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، احتكرت الحقيقة والحق لأنفسهم، موضحا: "كل المعاني التي أربكت المشهد المصري على مدار الـ 80 سنة الماضية كانت نتيجة الخلل العلمي والفكري الذي كان ملازما لجماعة الإخوان".





وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإخوان قاموا بالتجريف والإنهاك والعدول عن المعاني الإسلامية، متابعا أن سيد قطب قام بالتنظير وقال إن الإسلام موجود لدينا وأن الإسلام في المجتمع ليس موجودًا.





وتابع مفتي الديار المصرية، أن سيد قطب قال إن الإسلام غائب عن الواقع منذ نحو 500 عام، وهو أمر خطير للغاية لأن المسلمون لم يعد لهم وجود في تلك الفترة كما أدعى قطب.



