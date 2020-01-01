محافظ الإسكندرية: نفذنا 1352 قرار إزالة لمباني مخالفة
الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:23 ص
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه منذ الأول من يناير من العام الجاري وحتى أمس 8 يوليو، تم تنفيذ 1352 قرار إزالة لمباني مخالفة من إجمالي 2215 قرار، وتابع:" أحلنا إلى النيابة العسكرية 1539 مخالفة".
وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأجهزة التنفيذية قامت بتنفيذ 1157 قرار إزالة فورى، متابعا:"والإزالة الفورية تختلف عما سبق، كونها لم يصدر لها قرار مسبق بل بمجرد علمنا بأن هناك مخالفة نقوم بإزالتها على الفور".
وشدد محافظ الإسكندرية، على أن القانون يطبق على الجميع، ولا يوجد أحد فوق القانون، وتابع:"لا نفوذ إلا للدولة وقوة القانون، مفيش بناء مخالف هنسيبه".
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مخالفات الإسكان والمناطق العشوائية كلفت الدولة حجم كبير من العشوائية، موضحًا أن مخالفات العقارات السكنية كلفت الدولة أيضا مليارات الجنيهات نظرًا للزيادة السكانية في المنطقة، مضيفًا أن 25% من أموال قيمة التصالح في مخالفات البناء ستذهب لصندوق الإسكان الاجتماعي، وذلك لإنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات له، أنه كان يجب أن يكون هناك وقفة حاسمة مع مخالفات البناء، كما ستوجه 39% من أموال التصالح لمشروعات البنية التحتية خاصة المناطق التي تحتاج إلى ذلك وفى النهاية المواطن المستفيد من ذلك.
ترصد "الفجر" في سطور التالية أبرز خطوات للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء:
١- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
٢- مستندات دالة على صفة مقدم الطلب بشأن المبنى المطلوب التصالح عليه.
٣- مستندات دالة أنه تصالح قبل العمل بأحكام قانون التصالح في 8 أبريل 2019.
٤- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتان من مكتب هندسي.
٥- تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين أن المبني يحقق السلامة الإنشائية.
٦- الحصول على إيصال سداد رسم فحص الطلب.
٧- سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
٨- يحصل على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات.
٩- يصدر قرار بالقبول أو التصالح من قبل لجنة السلامة الإنشائية.
١٠- حال قبول التصالح يتم دفع مقابل بـ50 جنيها للمتر، وصولًا إلى 2000 جنيه حسب الموقع.
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