محافظ الإسكندرية: نفذنا 1352 قرار إزالة لمباني مخالفة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:23 ص
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه منذ الأول من يناير من العام الجاري وحتى أمس 8 يوليو، تم تنفيذ 1352 قرار إزالة لمباني مخالفة من إجمالي 2215 قرار، وتابع:" أحلنا إلى النيابة العسكرية 1539 مخالفة".

وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأجهزة التنفيذية قامت بتنفيذ 1157 قرار إزالة فورى، متابعا:"والإزالة الفورية تختلف عما سبق، كونها لم يصدر لها قرار مسبق بل بمجرد علمنا بأن هناك مخالفة نقوم بإزالتها على الفور".

وشدد محافظ الإسكندرية، على أن القانون يطبق على الجميع، ولا يوجد أحد فوق القانون، وتابع:"لا نفوذ إلا للدولة وقوة القانون، مفيش بناء مخالف هنسيبه".

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مخالفات الإسكان والمناطق العشوائية كلفت الدولة حجم كبير من العشوائية، موضحًا أن مخالفات العقارات السكنية كلفت الدولة أيضا مليارات الجنيهات نظرًا للزيادة السكانية في المنطقة، مضيفًا أن 25% من أموال قيمة التصالح في مخالفات البناء ستذهب لصندوق الإسكان الاجتماعي، وذلك لإنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات له، أنه كان يجب أن يكون هناك وقفة حاسمة مع مخالفات البناء، كما ستوجه 39% من أموال التصالح لمشروعات البنية التحتية خاصة المناطق التي تحتاج إلى ذلك وفى النهاية المواطن المستفيد من ذلك.

ترصد "الفجر" في سطور التالية أبرز خطوات للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء:

١- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

٢- مستندات دالة على صفة مقدم الطلب بشأن المبنى المطلوب التصالح عليه.

٣- مستندات دالة أنه تصالح قبل العمل بأحكام قانون التصالح في 8 أبريل 2019.

٤- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتان من مكتب هندسي.

٥- تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين أن المبني يحقق السلامة الإنشائية.

٦- الحصول على إيصال سداد رسم فحص الطلب.

٧- سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

٨- يحصل على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات.

٩- يصدر قرار بالقبول أو التصالح من قبل لجنة السلامة الإنشائية.

١٠- حال قبول التصالح يتم دفع مقابل بـ50 جنيها للمتر، وصولًا إلى 2000 جنيه حسب الموقع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخالفات محافظ الإسكندرية قرار الإزالة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل - خطوة مفاجئة من الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة في تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ألافيس بالدوري الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ يوم

الزمالك يعود لمنافسة الأهلي على صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

منذ حوالي 20 ساعة

الري: استمرار تعنت إثيوبيا يصعب الوصول إلى اتفاق حقيقي

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة رفضت إذاعتها "إعلام المصريين"

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

بعد ضم خليفة صلاح.. الأهلي يتجه لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف عن مفاجأة مرتضى منصور الكبرى بشأن نادي القرن

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 9 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

لماذا تختلف مخالفات البناء بالمدن عن القرى والمدن الجديدة.. متحدث الوزراء يجيب

ما هي مخالفات البناء التي لا يجوز فيها التصالح.. متحدث الوزراء يجيب

محافظ البحر الأحمر يكشف تفاصيل إزالة فيلا مسئول سابق

وائل الإبراشي يكشف كواليس إزالة فيلا محافظ البحر الأحمر السابق

متحدث الوزراء: إزالة المباني المخالفة فورا بعد انتهاء مهلة التصالح

مصطفى ثابت: لدينا كنز يسمى مصالحات البناء المخالف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:19 م

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

11:28 م

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

09:35 م

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

06:25 م

شوبير يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

11:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى