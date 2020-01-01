وزير الثقافة الأسبق: أفكار الإخوان شيعية (فيديو)

قال الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن أول من اكتشف الكاتب نجيب محفوظ كان الكاتب سلامة موسى وبدأ بعد ذلك بعض الكتاب في الكتابة عنه.





وأضاف "النمنم"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الحديث عن أن سيد قطب هو من اكتشف نجيب محفوظ كذب صريح كما كان الكذب واضحا بأن حسن البنا كان صديقا لجمال عبد الناصر.





وأشار وزير الثقافة الأسبق، إلى أن الإخوانجي قضيته الأولى المرشد وليس الإسلام فهو يدافع عن المرشد بضراوة ولا يسمح بنقد المرشد أو حسن البنا.





وأكد الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، أن الإخوان أقرب للفكر الشيعي من الإسلام السني.





وأضاف أن الإخوان ينتهجون منهج التقية والمعاريض ومعناها العمل في الخفاء كما يلجأؤن إلى الكربلائية وإدعاء المظلومية دائما.





ولفت أن الإخوانجي قضيته الأولى المرشد وليس الإسلام فهو يدافع عن المرشد بضراوة ولا يسمح بنقد المرشد أو حسن البنا.





مفتي الجمهورية: خلل علمي حدث في الـ80 سنة الماضية

وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، احتكرت الحقيقة والحق لأنفسهم، موضحا: "كل المعاني التي أربكت المشهد المصري على مدار الـ 80 سنة الماضية كانت نتيجة الخلل العلمي والفكري الذي كان ملازما لجماعة الإخوان".





وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإخوان قاموا بالتجريف والإنهاك والعدول عن المعاني الإسلامية، متابعا أن سيد قطب قام بالتنظير وقال إن الإسلام موجود لدينا وأن الإسلام في المجتمع ليس موجودًا.





وتابع مفتي الديار المصرية، أن سيد قطب قال إن الإسلام غائب عن الواقع منذ نحو 500 عام، وهو أمر خطير للغاية لأن المسلمون لم يعد لهم وجود في تلك الفترة كما أدعى قطب.



