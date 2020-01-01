وزير الثقافة الأسبق: أفكار الإخوان شيعية (فيديو)

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:45 ص
حلمي النمنم
حلمي النمنم
أمنية فوزي
قال الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن أول من اكتشف الكاتب نجيب محفوظ كان الكاتب سلامة موسى وبدأ بعد ذلك بعض الكتاب في الكتابة عنه.

وأضاف "النمنم"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الحديث عن أن سيد قطب هو من اكتشف نجيب محفوظ كذب صريح كما كان الكذب واضحا بأن حسن البنا كان صديقا لجمال عبد الناصر.

وأشار وزير الثقافة الأسبق، إلى أن الإخوانجي قضيته الأولى المرشد وليس الإسلام فهو يدافع عن المرشد بضراوة ولا يسمح بنقد المرشد أو حسن البنا.

وأكد الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، أن الإخوان أقرب للفكر الشيعي من الإسلام السني.

وأضاف أن الإخوان ينتهجون منهج التقية والمعاريض ومعناها العمل في الخفاء كما يلجأؤن إلى الكربلائية وإدعاء المظلومية دائما.

ولفت أن الإخوانجي قضيته الأولى المرشد وليس الإسلام فهو يدافع عن المرشد بضراوة ولا يسمح بنقد المرشد أو حسن البنا.

مفتي الجمهورية: خلل علمي حدث في الـ80 سنة الماضية
وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، احتكرت الحقيقة والحق لأنفسهم، موضحا: "كل المعاني التي أربكت المشهد المصري على مدار الـ 80 سنة الماضية كانت نتيجة الخلل العلمي والفكري الذي كان ملازما لجماعة الإخوان".

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإخوان قاموا بالتجريف والإنهاك والعدول عن المعاني الإسلامية، متابعا أن سيد قطب قام بالتنظير وقال إن الإسلام موجود لدينا وأن الإسلام في المجتمع ليس موجودًا.

وتابع مفتي الديار المصرية، أن سيد قطب قال إن الإسلام غائب عن الواقع منذ نحو 500 عام، وهو أمر خطير للغاية لأن المسلمون لم يعد لهم وجود في تلك الفترة كما أدعى قطب.

وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الصراع والصدام حتمية تاريخية في فكر الإخوان ومنظرهم سيد قطب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حلمي النمنم بوابة الفجر الفجر الإخوان

أخبار تهمك

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للموظفين بشأن رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر

منذ حوالي 20 ساعة

بعد ضم خليفة صلاح.. الأهلي يتجه لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ يوم

شوبير يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الكشف عن مفاجأة مرتضى منصور الكبرى بشأن نادي القرن

منذ حوالي 5 ساعات

الري: استمرار تعنت إثيوبيا يصعب الوصول إلى اتفاق حقيقي

منذ حوالي 7 ساعات

القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة رفضت إذاعتها "إعلام المصريين"

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ساعة من إعلان تسجيل العلامة التجارية للزمالك.. توقف موقع وزارة التموين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 9 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - خطوة مفاجئة من الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة في تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ألافيس بالدوري الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

علي جمعة: "الإخوان" والإلحاد وجهان لعملة واحدة

حلمي النمنم: سفر سيد قطب إلى أمريكا هو فساد إداري ومالي وتحمل شبهة كبيرة

حلمي النمنم: أنيس منصور مجد سيد قطب في بعض كتاباته (فيديو)

المفتي: سيد قطب ألغى 500 عام من تاريخ المسلمين (فيديو)

شوقي علام: الإخوان يسعون للتمكين منذ عام 1939 (فيديو)

وزير سابق يكشف مفاجأة مدوية: الشاطر خطط لتصفية مرسي (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:19 م

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

11:28 م

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

09:35 م

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

06:25 م

شوبير يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

11:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى