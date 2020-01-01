أمير طعيمة: مسرحية "عطل فني" من أقرب تجاربي الفنية لقلبي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:27 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، حكى خلالها تجربته في المسرحية الكوميدية "عطل فني" التي عرضت في موسم الرياض العام الماضي.

كتب أمير"‏خلال 24 سنة فن، ‎عطل فني تظل من أقرب تجاربي لقلبي، 80 شخصا تحولوا لعائلة حقيقية خلال شهور من العمل الجاد والنجاح".

واستكمل حديثه قائلاً:" شكرا كل نجوم العمل وكل الفرقة، وشكرا لأخي الغالي تركي آل الشيخ  المحرك الأساسي للعمل واللي اختار القوام الرئيسي ويسر لنا كل سبل النجاح ربنا يجمعنا ببعض قريبا".

قرر صناع العرض المسرحي الكوميدي "عطل فني" تقديمه فى مصر خلال الفترة المقبلة وذلك عقب عرضه ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتدور أحداث "عطل فني" حول ثلاثة شباب كل منهم لديه مشكلة تؤرق حياته يقابلون أحد المخترعين الذي يعدهم بتحقيق أمانيهم من خلال اختراعه الغريب، وبسبب عطل فني يجدون أنفسهم في ثلاثة عوالم خيالية لم يتوقعوها وتحدث العديد من المفارقات الكوميدية.

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