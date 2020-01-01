تعرف على أسعار عضويات نادي الزمالك الجديدة

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:58 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
وقع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بروتوكول مع بنك مصر من اجل التعاون في ملف سداد الاشتراكات الجديدة بفرع النادي الرئيسي في شارع جامعة الدول العربية اعتبارا من أول أغسطس المقبل.

وشمل البروتوكول سداد الأعضاء الجدد لنادي قيمة الاشتراكات عن طريق فروع بنك مصر المنتشرة في جميع أنحاء مصر، وذلك في خطوة من مجلس إدارة النادي لتسهيل كافة الإجراءات على الأعضاء.

وتبلغ قيمة العضويات الجديدة ١٨٠ ألف جنية للمؤهل العالي، و٢١٠ ألف جنية للمؤهل المتوسط، و٢٤٠ ألف جنيه للأشخاص الذين لا يحملون مؤهل، و٨٠ ألف جنيه للعضويات الإستثنائية.

ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.
2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.
3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.
4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.
5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.
6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.
8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.
14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.
16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.
18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.

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