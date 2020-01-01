تعرف على أسعار عضويات نادي الزمالك الجديدة

وقع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بروتوكول مع بنك مصر من اجل التعاون في ملف سداد الاشتراكات الجديدة بفرع النادي الرئيسي في شارع جامعة الدول العربية اعتبارا من أول أغسطس المقبل.





وشمل البروتوكول سداد الأعضاء الجدد لنادي قيمة الاشتراكات عن طريق فروع بنك مصر المنتشرة في جميع أنحاء مصر، وذلك في خطوة من مجلس إدارة النادي لتسهيل كافة الإجراءات على الأعضاء.





وتبلغ قيمة العضويات الجديدة ١٨٠ ألف جنية للمؤهل العالي، و٢١٠ ألف جنية للمؤهل المتوسط، و٢٤٠ ألف جنيه للأشخاص الذين لا يحملون مؤهل، و٨٠ ألف جنيه للعضويات الإستثنائية.