في ذكرى رحيله.. تعرف على سر لقب عبد المنعم مدبولي بـ"مدبوليزم"

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تعددت مواهبه الفنية ما بين التمثيل والإخراج والتأليف، ليصبح واحدًا من رواد الفن في مصر هو الفنان القدير عبد المنعم مدبولي، التي تحل ذكرى رحيله اليوم.



اشتهر به عبد المنعم مدبولي، في ستينات القرن الماضي بلقب "مدبوليزم" وفي لقاء نادر كشف مدبولي عن سر هذا اللقب.



وقال مدبولي أن محبيه أطلقوه عليه منذ عام 1962 لأسلوبه الخاص في الإخراج والتأليف والتمثيل.



وتابع مدبولي: "والغريبة إن المسرحية الأولى اللي أطلقوا عليها لقب المدبوليزم وهي مسرحية مطرب العواطف، اُختيرت للتمثيل في النمسا واترجمت في كتب، وده أسلوبي وأنا بفخر بيه وبقى ليه مدرسة كمان".



كان عبد المنعم مدبولي، يعشق صوت كوكب الشرق أم كلثوم، كذلك الموسيقار محمد عبدالوهاب، وكان ذو أذن موسيقية وهو ما أهله ليغني فيما بعد أغانيه الشهيرة للأطفال.



وصل نجاح مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرًا" الذي قام بشخصية "بابا عبده" لدرجة أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أخبر والدي أنه كان يتابع المسلسل باستمرار، وأبدى إعجابه الشديد بالمسلسل.

