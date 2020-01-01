بعد توقفهم بسبب فيروس كورونا.. العاملون بمجال "الفراشة" يطالبون بالعودة

رصد برنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON" تقريرًا عن العاملين في مجال "الفراشة"، وتضررهم من قرارات الحظر، وعدم العودة حتى الآن.









وخلال التقرير، طالب أصحاب الفراشات بالعودة للعمل بعد توقفهم بسبب فيروس كورونا، حيث يصل عددهم لأكثر من 2 مستفيد، بما في ذلك أسرهم.





وأعرب أصحاب الفراشات عن أملهم في العودة للممارسة مهنتهم بما تراه الدولة مناسبًا، وبما يتماشى مع إجراءات منع انتشار فيروس كورونا.





آخر مستجدات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22753 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 79254 حالات من ضمنهم 22753 حالة تم شفاؤها، و3617 حالة وفاة.



