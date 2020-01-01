محمد صلاح يبدي إعجابه بمسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق- جمجوم وبم بم"

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:12 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشر نجم المنتخب الوطني ومهاجم ليفربول الإنجليزي العالمي محمد صلاح، لقطات من المسلسل الكوميدي "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق- جمجوم وبم بم".

اللقطات نشرها صلاح عبر خاصية ستوري بصفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام"، في إشارة منه إلى متابعته المسلسل.

تدور أحداث المُسلسل في أجواء غنية بالمواقف الكوميدية، حيث تدور حول رحلة الشابين جمجوم وبم بم، اللذين يقرران أن يفتتحا شركة ألمانية لمكافحة الخوارق، فيواجهان مع طاقم العمل لديهما حالات خارقة جديدة عليهما، وما تحمل كل حالة من مشاكل كوميدية متعددة.

يذكر أن مُسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق- جمجوم وبم بم"، تأليف مصطفى صقر وإخراج إسلام خيري، وإنتاج E- Producers عبد الله أبوالفتوح ومحمد عبد الصمد.


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