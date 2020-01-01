عاجل.. شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في أزمة جديدة!

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
أصدرت محكمة القاهرة الجديدة اليوم قراراً بغلق باب المرافعة، وحجز القضية المتهم فيها الفنان المصري حسام حبيب، بالشروع في قتل المنتج المصري ياسر خليل، للحكم فى جلسة يوم ٣ سبتمبر المقبل، وتعتبر شيرين وزوجها حسام حبيب في فخ جديد.

يأتي هذا بعدما أصدرت محكمة أول درجة الحكم بحبس المتهم حسام حبيب لمدة سنة مع الكفالة والتعويض، إلا أن حسام استأنف الحكم وبجلسة اليوم تم عرض الصلح من حسام حبيب والحاضرين معه إلا أن المنتج ياسر خليل رفض الصلح وعليه تم حجز القضية للحكم فى الثالث من سبتمبر القادم.

تعود القضية إلى ديسمبر الماضي، حينما اصدرت محكمة القاهرة الجديدة حكماً بمعاقبة الفنان المصري حسام حبيب زوج الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بالحبس لمدة عام، لاتهامه بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل أمام منزله، بعدما أشهر السلاح الناري بوجهه.

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