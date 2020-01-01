قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن مليون و450 ألف مستخدم لتطبيق صحة مصر خلال 3 أشهر.





وأضاف "صلاح" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أننا نسعي لوضع حلول للمشاكل التي نرصدها من خلال التواصل مع المواطنين بأليات مختلفة





وأشار المسؤول بوزارة الصحة إلى أنه تم اتاحة نتائج مسحة كورونا على تطبيق صحة مصر خلال 48 ساعة من اجرائها وسيكون هناك تحديث مستمر لتطبيق صحة مصر ولن يكون متعلقا بكورونا فقط.





وأضاف مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن تطبيق صحة مصر سيمكن من خلاله تقديم خدمات كثيرة منها حجز العيادات وسنتيح بيانات أكثر على تطبيق خدمة مصر خلال الفترة القادمة





وأشار إلى أنه إذا اكتشفنا حالة إيجابية يتم تحويلها لمستشفيات العزل وفقا لطبيعة كل حالة مؤكدا أن هناك مسارات مؤمنة لمكافحة العدوي في كل المستشفيات





وقال مستشار وزير الصحة إن هناك أليات تكنولوجية نعمل عليها لمتابعة الحالات فى العزل المنزلي





للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 22753 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 79254 حالات من ضمنهم 22753 حالة تم شفاؤها، و3617 حالة وفاة.



