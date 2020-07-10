وزير سابق: سيد قطب خطط لإغراق شعب مصر (فيديو)

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:43 ص
حلمي النمنم
حلمي النمنم
أمنية فوزي
قال الكاتب الصحفي، حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الخيانة جزء أساسي من تكوين وفكر عناصر جماعة الإخوان.

وأضاف "النمنم"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تأسيس جماعة الإخوان جاء لسببين الأول هو حاجة بريطانيا لإنهاء الحركة الوطنية المصرية، كونها كانت خطرًا على وجودها خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر لذلك تم إنشاء جماعة الإخوان حتى تفرق الحركة الوطنية المصرية.

وتابع أن السبب الثاني لتأسيس جماعة الإخوان هو سقوط دولة الخلافة العثمانية عام 1924، وتم إنشاء جماعة الإخوان في عام 1928 لاستعادة حلم الخلافة العثمانية المنهارة، التي كانت تحتل مصر وتخلصت مصر من ذلك الاحتلال عام 1923.

وكشف النمنم عن أن سيد قطب كان يخطط لتفجير القناطر الخيرية لإغراق مصر وشعبها، لأنه يحب جمال عبد الناصر كما عثرت القوات المسلحة في 2014 على مخزن للصواريخ في منطقة أنشاص.

شوقي علام: جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية احتكرت الحقيقة والحق لأنفسهم
وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، احتكرت الحقيقة والحق لأنفسهم، موضحا: "كل المعاني التي أربكت المشهد المصري على مدار الـ 80 سنة الماضية كانت نتيجة الخلل العلمي والفكري الذي كان ملازما لجماعة الإخوان".

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإخوان قاموا بالتجريف والإنهاك والعدول عن المعاني الإسلامية، متابعا أن سيد قطب قام بالتنظير وقال إن الإسلام موجود لدينا وأن الإسلام في المجتمع ليس موجودًا.

وتابع مفتي الديار المصرية، أن سيد قطب قال إن الإسلام غائب عن الواقع منذ نحو 500 عام، وهو أمر خطير للغاية لأن المسلمون لم يعد لهم وجود في تلك الفترة كما أدعى قطب.

وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الصراع والصدام حتمية تاريخية في فكر الإخوان ومنظرهم سيد قطب.

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