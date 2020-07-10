في ذكرى رحيله.. حقيقة الخلاف بين عبد المنعم مدبولي وفؤاد المهندس

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تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان القدير عبد المنعم مدبولي، واحدًا من أهم نجوم الكوميديا، وصاحب مدرسة "المدبوليزم".



وعن حقيقة الخلاف بين عبد المنعم مدبولي، وفؤاد المهندس، بسبب فوازير رمضان الذي شارك فيها الأول.



وفي تصريحات صحفية أوضحت ابنة مدبولي: "لم يكن خلافًا مثلما تناقلته الصحف، وكل ما حدث أن الفنان فؤاد المهندس، اختلف مع مخرج الفوازير الشهيرة عمو فؤاد، وقرر عدم التعاون معه.



وتابعت: "وبعدها عرض المخرج على والدي عمل فوازير بعنوان جدو عبده، فاستأذن صديقه الذي رحب بالأمر، وأكد له أنه على خلاف مع المخرج، وبعد نجاح الفوازير تناقلت الصحف أن خلافًا نشب بينهما، وهذا لم يحدث".



وأضافت: "قبل يومين من وفاة والدي، كان فؤاد المهندس، يتحدث معه هاتفيًا، ولم يفهم ما قاله والدي له في المكالمة، فقد كان في أواخر ساعاته، وشعر المهندس وقتها بصدمة، وبكى حزنًا على رفيق عمره، ورحل بعده بشهرين فقط".