شريف منير يستعيد ذكرياته مع الراحلة رجاء الجداوي

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:49 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
نشر الفنان شريف منير، صوره له مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق منير، عى الصورة قائلا: "كانت حبيبتي جدا الصورة دي كانت في افتتاح معرض لوحات، للفنانة التشكيلية سوزي عرفة".


أصيبت رجاء الجداوي بفيروس كورونا وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والانبوبة الحنجرية ، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.


وأجرت رجاء الجداوي تليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.


وتدهورت حالتها ووضعت إثرها في العناية المركزة، ، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، تراوح نسبته بين 87 إلى 89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ووضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي، ومع تدهور حالتها وضعت على أنبوبة حنجرية، ولفظت أنفاسها الأخيرة صباح الأحد الماضي.
شريف منير يستعيد ذكرياته مع الراحلة رجاء الجداوي
شريف منير يستعيد ذكرياته مع الراحلة رجاء الجداوي

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