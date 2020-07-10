الصحة البحرينية: تعافي 447 حالة إضافية من كورونا

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:47 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، مساء اليوم الخميس، أن الفحوصات الجديدة التي بلغ عددها 9466، أظهرت تسجيل 597 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، مشيرة إلى تعافي 447 حالة إضافية؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 26520.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,345 مليون إصابة، بينهم أكثر من 555 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,162 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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