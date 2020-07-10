مدرب الأهلي السابق: الزمالك كان أفضل فى الوقت الذي كنت أدرب فيه الأحمر

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
محمد جمال

قال البرتغالي توني أوليفيرا، المدير الفني لفريق النادي الأهلي سابقا، إن تمنى السلامة والشفاء للجميع حول العالم بسبب فيروس كورونا.

وأكد أوليفيرا في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "محمود الخطيب هو أول من تحدث معي في الأهلي وأنه جاء في وقت صعب للغاية".

وأوضح: "لو كنت متواجد عندما كان أبو تريكة وباقي الجيل العظيم، كنت سأحقق بطولات مع الأهلي، ولكن الأهلي هو أعظم نادي في أفريقيا".

وتابع: "الزمالك كان أفضل من الأهلي في الوقت الذي كنت متواجد في مصر وهو ما أثر على مسيرتي مع الأهلي".

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