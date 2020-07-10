هبة نور تشارك جمهورها بأحدث جلسة تصوير لها

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نشرت الفنانة السورية هبة نور، مجموعة جديدة من الصور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكانت الصور عبارة عن جلسة تصويرية جديدة لها، فكانت ترتدي جامب سوت مشجر، ورفعت شعرها للخلف، وحازت الصور على الكثير من الاعجابات.



وعلقت نور، على الصور قائله: "تصبحون على ما تحبون" ، فعلقت الجماهير قائلة:" نصبح على شئ حلو متلك" ، وكتب معجب آخر:"بحبك كتير".



يذكر أن آخر أعمال هبة، كان مسلسل "الحرملك" الجزء الثاني، الذى عرض فى السباق الرمضانى الماضي، وظهرت نور بشخصية "زمردة".



وشارك في الجزء الثاني من "الحرملك"، كل من باسم ياخور، جمال سليمان، هبة نور، سامر المصري، أحمد فهمي، درة، والمسلسل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.



