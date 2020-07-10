الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطيني في الضفة الغربية

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن قد استشهد فلسطيني وأصيب اخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفل حارس في محافظة سلفيت بشمالي الضفة الغربية مساء اليوم.

 

وأوضحت الصحة الفلسطينية، إن فلسطينيا "استشهد برصاص الاحتلال بعد أن وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى سلفيت الحكومي، من قرية كفل حارس" في تصريحات لـ "العين الإخبارية".

 

 

وقالت مصادر فلسطينية في كفل حارس نقلا عن موقع "العين الإخباري"،  إن الشهيد هو إبراهيم أبو يعقوب، 33 عاما، وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن فلسطيني أخر أصيب في قدمه برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

 

وبحسب المصادر فإن قوات الاحتلال اطلقت النار على الفلسطينيين دون مبرر، وتشهد الأراضي الفلسطينية حالة من التوتر بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها ضم 30% من مساحة الضفة الغربية.

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