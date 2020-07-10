مدبولي والطويل.. رحلا في نفس اليوم وهذه القواسم المشتركة بينهم.. وترحمهم على الإنسان

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فى التاسع من يوليو جمع بين الفنان القدير عبد المنعم مدبولي، والموسيقار الكبير كمال الطويل، يوم رحيلهما كما عانقتهما الحياة ليترحما سويًا على الإنسان والزمان فى أغنيتهم الرائعة "طيب ياصبر طيب"، مثل ما يترحم عليهم الجمهور من كل عام.





أسس عبد المنعم مدبولي، أسس مدرسة كوميدية سميت باسمه وهي "المدبوليزم" لتعيد البريق إليها بعد رحيل الريحانى والكسار، وخطف قلوب الجمهور بالإبتسامة في وجوه محبيه.





أما كمال الطويل، حرك القلوب بأغانيه العاطفية، وأيقظ العزائم داخل الجمهور بالأناشيد الوطنية، وألبس الجملة اللحنية ثوبًا جديدًا، ومختلفًا.





أغنية "طيب يا صبر طيب" التي جمعت بين العملاقين لم تكن وليدة اللحظة، ولكن أهلتها ظروف منذ النشأة ومنها اليتم.





ولد مدبولى، بحى باب الشعرية فى 28 ديسمبر 1921 فقيرًا يتيم الأب، تمامًا مثل الطويل الذي ولد بالغربية في 11 أكتوبر 1923 لينشا يتيم الأم، لكنه كان ينتمي لعائلة وفدية عريقة يتزعمها والده الأديب زكى بك الطويل، فلم يجد غير مدرسة الأورمان الداخلية ليتعلم ويسكن بها، وهذا هو القاسم الأول بينهما.





أما القاسم الثاني الاتجاه الفني مبكرًا، تخرج مدبولي من مدرسة الفنون التطبيقية متخصصًا في النحت، قبل أن يعود ويتخرج في المعهد العالي لفنون التمثيل العربي عام 1949.





وتخرج كمال الطويل، تخرج في معهد الموسيقى العربية فى ذات العام، وكان قبل ذلك حاصلًا على دبلوم الفنون قسم الزخرفة.



وعن القاسم الثالث بينهما كانت الإذاعة نجح مدبولي في خطف قلوب الجمهور من خلال برنامج "ساعة لقلبك" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في فترة الخمسينيات.





أما عن الطويل قدم أوراق اعتماده مغنيا فملحنًا ومذيعًا، مستغلًا فى ذلك صوته الأخاذ، وما إن أقبل عام1956 حتى أصبحت أغنيته "والله زمان ياسلاحي" التى كتبها الشاعر الكبير صلاح جاهين، وأنشدتها كوكب الشرق أم كلثوم نشيدًا وطنيًا للجمهورية العربية المتحدة.





قدم مدبولي على المسرح وحده مرحلة بأكملها فى تاريخ الكوميديا حين تولى الإشراف على المسرح الكوميدى، ومن ثم انضمامه لمسرح التلفزيون الذي أسسه الرائد الكبير السيد بدير، وكون إلى جانب الفنان الكبير فؤاد المهندس والفنان أمين الهنيدى ثلاثيًا لا يمكن تكراره، حتى نال عن جدارة لقب "ناظر الكوميديا".





وكان كمال الطويل، أيضًا وضع بصمته القوية على كل لحن قدمه، وتميز به بدءًا مع صديق عمره العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذى لحن له أكثر من 53 أغنية من أشهرها، فى يوم فى شهر فى سنة، أسمر يا أسمرانى، بتلومونى ليه، نعم يا حبيبى نعم، بلاش عتاب.





كما قدم عدة أغنيات مع نجاة الصغيرة، ومحمد عبد المطلب، فايدة كامل، شادية، ليلى مراد، ووردة.





والقاسم الرابع بين العملاقين السينما قدم مدبولي فيها الحضور الكوميدي الخاص به الذي ميزه، ولحن الطويل فى العديد من افلام السينما المصرية، وهذا ما ساعد على نجاح العمل المشترك بينهم في أغنية "طيب يا صبر طيب" بفيلم "مولد يا دنيا".



واستطاع فيلم "مولد يا دنيا" أن يكون إحدى العلامات الفارقة في تاريخ السينما المصرية للمزج بين الحب بالحلم، والفكاهة بالاستعراض.





لدرجة توقع معها النقاد أن يكون محمود يسن وعفاف راضي، ثنائيًا فنيًا، على غرار أنور وجدى وليلى مراد، ووافقتهما ليلى هذا الرأي.



شارك في هذا الفيلم مجموعة من فرسان الكلمة وهم مرسي جميل عزيز، وعبد الرحيم منصور، ومجدي نجيب، ومثلهم من الملحنين مثل كمال الطويل، ومحمد الموجي، وبليغ حمدي، ومنير مراد، وعلي إسماعيل.



وكانت التجربة الحقيقية الأولى لعبد المنعم مدبولي، فى عالم الغناء في أحد العروض الأولى من الفيلم جلس موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وما أن رأى مدبولي، وهو يغني قائلًا: "آه يا زمان العبر..سوق الحلاوة جبر.. وإحنا كانوا الحبايب بيسافروا بينا القمر، بقينا انتيكا.. دقى يا مزيكا" حتى انهمرت دموعه.



وتذكر عبد الوهاب ذلك الشاب "كمال الطويل" الذي حضر بروفة أغنية اتمخترى واتمايلى يا خيل لـ ليلى مراد عام 1949، وتنبأ له حينها بمستقبل باهر، وقد طلب عبد الوهاب من مرسي جميل عزيز صياغة أغنية تحمل نفس مضمون "طيب يا صبر طيب" فكانت أغنية "من غير ليه".



فى يوم التاسع من يوليو عام 2003 رحل عن عالمنا الموسيقار الكبير كمال الطويل، ليلحق به بعد ثلاثة أعوام الفنان القدير عبد المنعم مدبولي، عام 2006 بعد رحلة نجاح طويلة عاشها الثنائي.