قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:28 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
محمد جمال

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمسئول عن ملف الكرة بالقلعة الحمراء، قرر تقليص صلاحيات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "سيد عبدالحفيظ ارتكب خطأ كبيرا بفسخ عقد سعد سمير مدافع الفريق دون الحصول على توقيعه على عقد جديد".

وأوضح: "بعدما قام سيد عبدالحفيظ رفع اللاعب من القائمة، تم إخطار اللاعب بأنه أصبح حرا ويحق له التوقيع مع أي نادي مجانا".

وتابع: "بعدما علم الخطيب بذلك، استاء تماما وقرر فورا بالإتفاق مع لجنة تخطيط الكرة بالنادي على نقل ملف تجديد عقود اللاعبين، الى أمير توفيق"



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