ريهام أيمن تغازل محبيها بصورة جديدة من داخل منزلها

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:23 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تحرص النجمة ريهام أيمن، التفاعل من محبيها من حين لآخر، بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

حيث نشرت ريهام منذ قليل صورة، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بالصورة من داخل منزلها بإطلالة كاچول وعلق أحد المتابعين قمر يا ريهام.

وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن، الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.

يذكر أن ريهام أيمن تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.

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