بمشاركة تريزيجيه.. أستون فيلا يسقط بالثلاثة أمام مانشستر يونايتد

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:13 م
تريزيجيه
تريزيجيه
علي ماهر حلمى
حقق نادى مانسشتر يونايتد فوزا كبيرا خارج أرضه على حساب نظيره نادى أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ فى المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.

وشهدت المباراة مشاركة تريزيجيه فى المباراة كاملة بينما ظل ظهير أيمن منتخبنا الوطني أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

ونجح كل من فيرنانديز وجرينود وبول بوجبا من تسجيل الأهداف ليخطف نادى مانسشتر يونايتد ثلاث نقاط هامة تضعه فى المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

بينما ظل نادى أستون فيلا فى المركز قبل الأخير بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية برصيد 27 نقطة بعد مرور 34 جولة من عمر البطولة  الإنجليزية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد تريزيجيه الدوري الانجليزي استون فيلا

أخبار تهمك

بعد ضم خليفة صلاح.. الأهلي يتجه لحسم الصفقة الكبرى

منذ 18 دقيقة

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

منذ 33 دقيقة

عاجل| وزير التعليم يعلن مقترحات وتفاصيل العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

القوات المسلحة تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - خطوة مفاجئة من الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ 34 دقيقة

الأهلي يحدد شروط التخلي عن نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

خطاب رسمي.. "كاف" يوجه رسالة إلى الأهلي والزمالك بسبب دوري الأبطال

منذ ساعة

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تصريح صادم منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس

منذ ساعتين

الري: استمرار تعنت إثيوبيا يصعب الوصول إلى اتفاق حقيقي

منذ نصف ساعة

بعد ضم طاهر.. الأهلي يُجهز مفاجأة سارة لجماهيره

منذ ساعة و 27 دقيقة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ يوم

شوبير يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع "رمضان" ومفاجأة "صالح"

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا.. تريزجيه يسجل هدف عالمي

تعرف على تقييم تريزيجيه في مباراة أستون فيلا و ساوثهامتون

موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي| مشاهدة مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي بث مباشر trezeguet

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة والفرهامبتون ضد ليفربول

مواعيد مباريات استون فيلا في شهر فبراير (تريزيجيه والمحمدي)

تعرف علي تقييم تريزيجيه في مباراة ساوثهامتون أمام استون فيلا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:28 م

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

الري: استمرار تعنت إثيوبيا يصعب الوصول إلى اتفاق حقيقي

11:29 م

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

09:35 م

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

09:19 م

عاجل - خطوة مفاجئة من الزمالك بشأن لقب نادي القرن

11:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى