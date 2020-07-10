عبد الدايم: رجوع الأضواء إلى مسارح الأوبرا تؤكد رغبة المجتمع فى استرداد عالمه الطبيعى

فى مشهد يؤكد الريادة الثقافية والفنية المصرية اطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إشارة إستئناف أنشطة وعروض دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، والتى جاءت ضمن خطة اعادة تشغيل جميع المنشآت والمواقع الثقافية فى مصر.

قالت عبد الدايم، إن مصر تعد أول دولة عربية وافريقية تعيد الحياة للأنشطة الإبداعية، وأضافت أن رجوع الأضواء إلى مسارح الأوبرا، تؤكد رغبة المجتمع فى استرداد عالمه الطبيعى ، وأكدت أن وزارة الثقافة تفوقت في التعامل مع ازمة كورونا من خلال عرض وتقديم روائع ما تملكه من كنوز ابداعية على قناتها باليوتيوب وموقعها الإلكترونى على شبكة الانترنت واليوم يتحقق السبق للمرة الثانية بتدشين برنامج استئناف الحفلات الفنية بالاوبرا، وأضافت، أن البرنامج المتنوع الذي اعدته دار الاوبرا يشمل مجموعة من العروض التى تناسب كافة الشرائح العمرية فى المجتمع .





وكان المشهد البارز تحدى الجمهور الذى وصل عدده الى 400 مشاهد لفيروس كورونا، حيث التزم بإلاجراءات الاحترازية، التى تمثلت فى ارتداء الاقنعة الطبية والمرور على اجهزة قياس الحرارة، والدخول من خلال بوابات التعقيم الى جانب الحفاظ على مسافات التباعد التى تم تحديدها، كما تابع انطلاق الانشطة اكثر من ٢٥ قناة تليفزيونيه مصرية، وعربية وعالميه بجانب وكالات الانباء الدولية وتم بثه علي شاشة القناة الثانية بالتليفزيون المصري.



