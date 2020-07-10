بصورة لم تظهر وجهه.. قصي الخولي يحتفل بالذكري الثانية لميلاد ابنه

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احتفل النجم السوري قصي الخولي، بالذكري الثانية لميلاد ابنه، حيث نشر صورة جمعتهما عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب: "اليوم بحمد الله ونعمته ورعايته صار عمرك سنتين يا عميدي وفارسي وصغيري الله يحفظلنا ياك ونشوفك شب يا ضو عيوني انت".



وتابع، "كل سنة وانت بألف خير وحب وسعادة وسلام يا بابا يا الله دخيل اسمك تحمي لي ابني وحيدي".



يشار أن قصي خولي، ما زال يلتزم الصمت ويرفض التعليق على ما تدلي به زوجته التونسية مديحة الحمداني حول خلافاتهما وتخليه عنها خلال فترة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية مع ابنهما " فارس".



وقام قصي خولي بتصرف غريب ردًا على مديحة الحمداني بوضع صورة لها وهو يحتضن نجله على صورة "بروفايل" بحسابه الشخصي بموقع التواصل الأجتماعي انستجرام لكي يضع حد لتلك الاتهامات بأنه لا يعتني بابنه ويرفض الإنفاق عليه.